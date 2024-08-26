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Китай

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В Пекине состоялось собрание, посвященное 120-летию со дня рождения товарища Дэн Сяопина

Пекин, 23 августа /Синьхуа/ -- Центральный комитет Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ 22 августа в первой половине дня провел в Доме народных собраний в Пекине собрание, посвященное 120-летию со дня рождения товарища Дэн Сяопина.

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