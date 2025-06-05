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Царьград

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Короткая рабочая неделя и длинные выходные в июне: как отдыхаем на День России

Короткая рабочая неделя и длинные выходные в июне: как отдыхаем на День России

Жителей ждёт трёхдневная рабочая неделя, за которой сразу последуют продолжительные выходные в честь Дня России.

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