В Алексине построили магазины с нарушениями земельного законодательства

В Тульской области со стороны региона идет активная поддержка бизнеса. Однако всегда ли она в рамках норм и законов? В редакцию«Тульских новостей» обратились неравнодушные активные местные жители, которые рассказали о ряде магазинов, не соответствующих земельному законодательству.