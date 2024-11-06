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Тульские новости

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В Алексине построили магазины с нарушениями земельного законодательства

В Алексине построили магазины с нарушениями земельного законодательства

В Тульской области со стороны региона идет активная поддержка бизнеса. Однако всегда ли она в рамках норм и законов? В редакцию«Тульских новостей» обратились неравнодушные активные местные жители, которые рассказали о ряде магазинов, не соответствующих земельному законодательству.

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