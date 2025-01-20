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Царьград

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Подозреваемого в избиении сослуживцев военного задержали в Туве

Подозреваемого в избиении сослуживцев военного задержали в Туве

Расследование инцидента началось после появления видео в соцсетях, в котором можно увидеть жестокое избиение военнослужащих в воинской части в Республике Тыва.

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Комментарии
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Амара Карпова
На минное поле отправить этого ублюдка!!!
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