Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 актеров и актрис, которые с годами изменились до неузнаваемости

15 актеров и актрис, которые с годами изменились до неузнаваемости

Время не стоит на месте и вместе с ним меняются люди. Одни решаются кардинально сменить стиль, другие худеют или, наоборот, набирают вес, третьи преображаются под влиянием модных трендов, образа жизни или личных обстоятельств.

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