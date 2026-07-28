В России ответили на заявление США о пришедшем времени завершить конфликт на Украине

Небольшая надежда на то, что в результате визита президента Украины Владимира Зеленского в США ему будут заложены здравые мысли об урегулировании украинского конфликта, есть, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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