Доцент Балынин сообщил о росте пенсий работающих пенсионеров с августа

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что в августе 2026 года повысят страховые пенсии по старости пенсионерам, которые официально работали в 2025 году, передает RT.
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