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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Томпсон покинет «Самару» («Свободный агент»)

По информации телеграм-канала «Свободный агент», руководство клуба и главный тренер Дражен Анзулович приняли решение не продлевать контракт американского бигмена (29 лет, 208 см).

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