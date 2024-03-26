🌊 Мощь моря и живые эмоции И ведь это совсем небольшое волнение в масштабах всего моря, но, тем не менее, для нас это всё выглядит весьма титанически.
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🌊 Мощь моря и живые эмоции И ведь это совсем небольшое волнение в масштабах всего моря, но, тем не менее, для нас это всё выглядит весьма титанически.