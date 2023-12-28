Маск назвал свой мирный план 2022 года по Украине шансом избежать многих жертв

Американский предприниматель, миллиардер, основатель компании Space X Илон Маск заявил, что многие жертвы можно было бы предотвратить, если бы мировое сообщество с большим вниманием отнеслось к его мирной инициативе по российско-украинскому конфликту, которую бизнесмен предложил еще в 2022 году.
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