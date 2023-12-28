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Маск назвал свой мирный план 2022 года по Украине шансом избежать многих жертв

Маск назвал свой мирный план 2022 года по Украине шансом избежать многих жертв

Американский предприниматель, миллиардер, основатель компании Space X Илон Маск заявил, что многие жертвы можно было бы предотвратить, если бы мировое сообщество с большим вниманием отнеслось к его мирной инициативе по российско-украинскому конфликту, которую бизнесмен предложил еще в 2022 году.

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