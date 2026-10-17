© Evan Vucci/Reuters Дональд Трамп распорядился не применять ряд санкций и пошлин против России, предусмотренных законом имени сенатора Линдси Грэма.
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