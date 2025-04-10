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Царьград

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Демарш Зеленского с пленными китайцами провалился: КНР оставит ВСУ без дронов

Демарш Зеленского с пленными китайцами провалился: КНР оставит ВСУ без дронов

Зеленский предпринял демарш в попытке надавить на Дональда Трампа, однако инсценировка с угрозами со стороны России и Китая не только не дала ожидаемого результата, но и грозит Киеву обратным эффектом.

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