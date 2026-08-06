Трое подростков задержаны в Приморье за подготовку террористического акта

Оперативники УФСБ по Приморскому краю задержали троих подростков, которые по заданию террористической организации собирали сведения о сотрудниках правоохранительных органов, а также готовили теракт на объекте Росгвардии.
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