Почему удар "Орешником" ни на что не повлияет

Оптимист Р. Ищенко резко переобулся, сеет зраду и на пальцах растолковывает, почему удар "Орешником" по Днепропетровску ни на что не повлияет, и что американцы хотят заставить нас выбирать между инициированием мировой войны и капитуляцией.