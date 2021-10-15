Мировое обозрение

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Загадка Чесмы: как русские корабли оказались у берегов Турции, если Черноморского флота еще не существовало

Загадка Чесмы: как русские корабли оказались у берегов Турции, если Черноморского флота еще не существовало

Чесменское сражение 1770 года. Как русские корабли оказались в Средиземноморье? Откуда они прибыли? Какие трудности преодолели на своём пути? Кто придумал эту операцию, и как она была реализована? Об этом и не только читайте в сегодняшней статье.

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