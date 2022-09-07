Евтухов: российские производители одежды должны использовать "окно возможностей"

Статс-секретарь, заместитель руководителя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов заявил, что российские производители одежды и обуви получают максимальную поддержку и должны использовать "окно возможностей".
Статс-секретарь, заместитель руководителя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов заявил, что российские производители одежды и обуви получают максимальную поддержку и должны использовать "окно возможностей".
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