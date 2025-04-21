Страховать посевы после апрельских снегопадов призвал аграриев Андрей Травников

На две декады раньше обычного срока началась посевная кампания-2025 в полях региона. По словам министра сельского хозяйства Андрея Шинделова, в прошлом году прибивка влаги на полях начиналась только 28-29 апреля.
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