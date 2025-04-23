Китайская клиника поможет мальчику, подорвавшемуся на мине в зоне СВО

Клиника «Шэндэ» (КНР) при содействии Российского детского фонда поможет восстановить двигательную активность ног несовершеннолетнего Михаила Коваленко, пострадавшего в результате взрыва мины в зоне спецоперации.
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