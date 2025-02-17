Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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Какие жалкие европейцы. Маск об организаторе, расплакавшемся на закрытии Мюнхенской конференции

Какие жалкие европейцы. Маск об организаторе, расплакавшемся на закрытии Мюнхенской конференции

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген во время заключительной речи поблагодарил европейских лидеров и Владимира Зеленского за то, что они высказались относительно общих ценностей Европы, а затем расчувствовался из-за опасений, что в Европе уже не будет прежней «общая ценностная база».

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