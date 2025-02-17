Какие жалкие европейцы. Маск об организаторе, расплакавшемся на закрытии Мюнхенской конференции

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген во время заключительной речи поблагодарил европейских лидеров и Владимира Зеленского за то, что они высказались относительно общих ценностей Европы, а затем расчувствовался из-за опасений, что в Европе уже не будет прежней «общая ценностная база».