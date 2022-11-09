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Мария Гордеева: «Тройной аксель пока только учу, он находится в разработке. По окончании этапов возьмемся усерднее за этот прыжок»

Фигуристка Мария Гордеева прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве (6-е место).

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