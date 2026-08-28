Starlink получил 10-летнюю лицензию на спутниковый интернет в ОАЭ

Starlink получил 10-летнюю лицензию от TDRA на предоставление услуг спутниковой связи в ОАЭ. Компания сможет управлять сетью и предлагать интернет юридическим и частным лицам, а также в морской и авиационной отраслях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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