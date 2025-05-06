Лера Кудрявцева ищет невесту 35-летнему сыну через соцсети

Лера Кудрявцева заговорила о сыне. Лера Кудрявцева решила отдохнуть и взяла с собой взрослого сына. Ему, между прочим, уже исполнилось 35 лет! И, как выяснилось, Жан Ленюк работает вместе со знаменитой мамой на телевидении.
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