Лера Кудрявцева ищет невесту 35-летнему сыну через соцсети

Лера Кудрявцева заговорила о сыне. Лера Кудрявцева решила отдохнуть и взяла с собой взрослого сына. Ему, между прочим, уже исполнилось 35 лет! И, как выяснилось, Жан Ленюк работает вместе со знаменитой мамой на телевидении.