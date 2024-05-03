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И из гроба показалась рука: какой ответ на ядерную атаку даст Россия?

И из гроба показалась рука: какой ответ на ядерную атаку даст Россия?

На случай ядерного нападения США в годы холодной войны у Советского Союза назрел план контратаки, в котором основная роль будет отведена комплексу автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр".

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Комментарии
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l
leonid
Да здравствует ядерное оружие. Все сумашедшие на настолько сумашедшие чтобы сдохнут от ядерного оружия. Вот оно и сохраняет мир.
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14 час.
Наиль Бакиров
А давайте объединимся всем миром добрых людей и набьём морды всем несогласным и злым !!! 😜😉🤣🤣🤣
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12 час.
ТГ
Татьяна Гаранина
❤️
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11 час.

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