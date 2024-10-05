Посол в России: Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС

Сирия намерена стать участницей БРИКС. Дамаск уже направил заявку на вступление в объединение. Об этом на полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности» сообщил посол арабской республики в России Башар Джаафари.
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