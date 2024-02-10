В Канаде создали альтернативную архитектуру кубита со встроенной защитой о...

В Канаде создали альтернативную архитектуру кубита со встроенной защитой от ошибок вычисленийКанадская компания Nord Quantique на сайте arXiv выложила статью, в которой сообщила о создании альтернативной архитектуры кубита.
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