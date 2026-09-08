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Царьград

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Politico: Китайская госкомпания поставила России материалы для производства ударных беспилотников

Politico: Китайская госкомпания поставила России материалы для производства ударных беспилотников

Украинские СМИ наперебой цитируют западное издание Politico. То пишет, что русские дроны частично собираются из китайских комплектующих, что поставляются в Россию не просто легально, а китайской госкомпанией.

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