Politico: Китайская госкомпания поставила России материалы для производства ударных беспилотников

Украинские СМИ наперебой цитируют западное издание Politico. То пишет, что русские дроны частично собираются из китайских комплектующих, что поставляются в Россию не просто легально, а китайской госкомпанией.
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