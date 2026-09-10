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Татар-информ

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Медведев заявил, что Россия может сохраниться только как великая держава

Медведев заявил, что Россия может сохраниться только как великая держава

Дмитрий Медведев в 2015 году Фото: © «Татар-информ» Россия способна сохраниться как государство только в качестве великой державы.

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