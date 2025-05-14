На фоне готовящихся в Стамбуле переговоров глава киевского режима Владимир Зеленский не может сдержаться от массированных преднамеренных ударов по гражданскому населению, совершая одно военное преступление за другим.
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