Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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На школы повесят результаты недобросовестной работы миграционных служб: детей иностранцев проверят на знание русского языка — отзыв учителей

На школы повесят результаты недобросовестной работы миграционных служб: детей иностранцев проверят на знание русского языка — отзыв учителей

Политика просто с Игорем Таланцевым В российских школах появляется всё больше детей мигрантов, которые не знают русский язык.

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Комментарии
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Игорь Матыс
Все, кранты, учителей загнобят, и придут в школы хиджабы, русских детей из них просто выдавят. С больной головы нашли крайних. Вместо того, чтобы проводить поголовную чистку, и в первую очередь, в своих рядах. Тех - на торпеде в свои края, наших - на большие сроки, с кофискацией всего тог, что на жене, папе, маме, внучатой неродившейся племяннице . Только так что то поменяется
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46 мин.
ОС
Ольга Симилейская
👍
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11 мин.
Tania Еременко
У нас таджики  делают капремонт. Я спросила их, когда они  закончат, они &quot;лупили шарами&quot;, не понимая, что мне от них надо.... Один ответил... типа: Моя твоя не понимай.  Как он очутился в России без знания языка. А тут дети из кишлака...
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