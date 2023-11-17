На школы повесят результаты недобросовестной работы миграционных служб: детей иностранцев проверят на знание русского языка — отзыв учителей
Политика просто с Игорем Таланцевым
В российских школах появляется всё больше детей мигрантов, которые не знают русский язык.
Комментарии
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Все, кранты, учителей загнобят, и придут в школы хиджабы, русских детей из них просто выдавят. С больной головы нашли крайних. Вместо того, чтобы проводить поголовную чистку, и в первую очередь, в своих рядах. Тех - на торпеде в свои края, наших - на большие сроки, с кофискацией всего тог, что на жене, папе, маме, внучатой неродившейся племяннице . Только так что то поменяется
У нас таджики делают капремонт. Я спросила их, когда они закончат, они "лупили шарами", не понимая, что мне от них надо.... Один ответил... типа: Моя твоя не понимай.
Как он очутился в России без знания языка. А тут дети из кишлака...
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