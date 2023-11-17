На школы повесят результаты недобросовестной работы миграционных служб: детей иностранцев проверят на знание русского языка — отзыв учителей

Игорь Матыс

Все, кранты, учителей загнобят, и придут в школы хиджабы, русских детей из них просто выдавят. С больной головы нашли крайних. Вместо того, чтобы проводить поголовную чистку, и в первую очередь, в своих рядах. Тех - на торпеде в свои края, наших - на большие сроки, с кофискацией всего тог, что на жене, папе, маме, внучатой неродившейся племяннице . Только так что то поменяется