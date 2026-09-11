Самым любимым. Теплые поздравления ко Дню семейного общения в России

12 сентября – День семейного общения. Это российский праздник, появившийся в Ульяновской области. День семейного общения, конечно, призван напомнить нам о ценности семьи, а также и сам стал прекрасным поводом провести время вместе с родными людьми.
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