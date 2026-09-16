Происшествия
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Происшествия

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В Вологодской области полицейские оперативно раскрыли два крупных имущественных преступления

Сотрудниками УМВД России «Череповец» в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, причастные к совершению двух резонансных преступлений, связанных с хищением ценного имущества.

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