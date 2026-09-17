Ленинградский зоопарк принимает жёлуди

Ленинградский зоопарк в "Максе" напомнил, что акция "Дары осени" завершается 25 сентября. Сотрудники поблагодарили всех, кто уже привёз овощи и фрукты, но отметили, что некоторым питомцам особенно нужны жёлуди.
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