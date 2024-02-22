Как поступить, если ваш ребёнок получает несправедливое наказание в школе

Если вы столкнулись со сложной ситуацией в школе, лагере или детском саду, связанной с наказанием вашего ребёнка, важно знать свои праваИногда ваш ребёнок оказывается в ситуации, когда ему нужно «исправиться» или даже «раскаяться».