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Как поступить, если ваш ребёнок получает несправедливое наказание в школе

Как поступить, если ваш ребёнок получает несправедливое наказание в школе

Если вы столкнулись со сложной ситуацией в школе, лагере или детском саду, связанной с наказанием вашего ребёнка, важно знать свои праваИногда ваш ребёнок оказывается в ситуации, когда ему нужно «исправиться» или даже «раскаяться».

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