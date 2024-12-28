Министр внутренних дел по Республике Татарстан исполнил новогодние желания детей с ограниченными возможностями здоровья

Даниил и Дарья не только получили заветные умные колонки, но и познакомились с работой полицейских. С 2018 года в жизни мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей и попавших в трудную жизненную ситуацию происходят новогодние чудеса благодаря Всероссийской акции «Ёлка желаний».
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