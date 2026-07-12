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МК: Жириновский при жизни назвал главного диспетчера антироссийских акций

Главным историческим врагом России и «диспетчером всех антироссийских акций» за последние сто лет является Великобритания, заявил политик Владимир Жириновский в своем выступлении в Кремлевском дворце в 2006 году.

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