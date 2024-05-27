Пиринговый характер криптовалютной деятельности делает китайский запрет неэффективным - мнение

Продолжающиеся в Китае облавы на группировки, использующие криптофинансы для упрощения сделок по обмену валют, подчеркивают неэффективность установленного в 2021 году запрета на операции с альтернативными цифровыми деньгами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии