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"Известия": выдачи автокредитов в РФ достигли исторического пика в июле

"Известия": выдачи автокредитов в РФ достигли исторического пика в июле

В июле 2024 года рынок автокредитования в России достиг нового исторического максимума. Это произошло несмотря на существенное ужесточение условий по кредитованию со стороны Центрального банка, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее экспертное исследование.

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