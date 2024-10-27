Intel Arrow Lake имеют более 1851 контактных площадок под чипом: сотрудники MSI пересчи...

Intel Arrow Lake имеют более 1851 контактных площадок под чипом: сотрудники MSI пересчитали и обнаружили 2 лишних рядаРучной подсчет MSI Japan подтвердил, что процессоры Intel Arrow Lake имеют более 1851 контактных площадок под центральным процессором.
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