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Православный священник объяснил, позволит ли Бог начаться ядерной войне

Православный священник объяснил, позволит ли Бог начаться ядерной войне

Батюшка рассказал, какими деяниями человечество приближает всемирную катастрофу.Священник Русской православной Церкви Игорь Сильченков рассказал, может ли Бог допустить ядерную войну.

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