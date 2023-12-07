10 фактов о Крайнем Севере, которые вас удивят | Факты

Самой дорогой монетой в России на данный момент считается так называемый «Амурский тигр». При номинале 10 000 рублей она стоит минимум 3,7 миллиона — по крайней мере, такую цену за нее давали нумизматы в прошлый раз.
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