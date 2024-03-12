ФАС возбудила дело против S7 из-за стоимости билетов

Ведомство установило, что авиакомпания в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разным ценамФедеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело протиа авиакомпании S7 из-за цен на билеты.
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