Пресса США: Зеленский намерен заменить главного шпиона Украины

Прошла информация о том, что в руководстве Службы безопасности Украины грядут серьёзные перемены. Примечательно, что сообщают об этом не украинские источники, а американские.
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