Прокуратура Курской области проверяет хищение средств от рельсов

Рельсы на сумму около 82 млн рублей не поступили в бюджет региона, прокуратура проводит проверку. Ранее депутат Баев сообщил о передаче рельсов «Курскэлектротрансу» и указал на связь «Мовисты» с экс-губернатором.
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