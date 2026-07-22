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Курские новости

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Прокуратура Курской области проверяет хищение средств от рельсов

Прокуратура Курской области проверяет хищение средств от рельсов

Рельсы на сумму около 82 млн рублей не поступили в бюджет региона, прокуратура проводит проверку. Ранее депутат Баев сообщил о передаче рельсов «Курскэлектротрансу» и указал на связь «Мовисты» с экс-губернатором.

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