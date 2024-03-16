Директор Центра развития туризма на Полярном Урале рассказала о планах работы

Новый управляющий директор Центра развития туризма на Полярном Урале Ольга Филипенкова займется не только продвижением внутреннего туризма и созданием туристического бренда, но и решением вопроса с кадрами.
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