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Газета.ру

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Диетолог Дианова: в противовоспалительную корзину входят ярко окрашенные овощи

Диетолог Дианова: в противовоспалительную корзину входят ярко окрашенные овощи

Справиться с воспалениями в организме можно с помощью питания, причем речь идет не просто о наборе каких-то «чудо-продуктов», а о регулярном соблюдении специального «противовоспалительного» рациона, который в своей основе очень похож на средиземноморскую диету.

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