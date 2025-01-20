MSI GeForce RTX 5080 16G Suprim SOC показали вживую со всех сторон Benchlife опубликовали распак...

MSI GeForce RTX 5080 16G Suprim SOC показали вживую со всех сторонBenchlife опубликовали распаковку MSI GeForce RTX 5080 16G Suprim SOC, которая оснащена большой системой охлаждения с размерами 359 x 150 x 76 мм и спроектирована как 4-слотовая карта.