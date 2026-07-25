Простой движок, платформа Тойоты: новый кроссовер за миллион

В Китае дебютировала новая генерация среднеразмерного кроссовера от GAC. Интересный нюанс: новый GAC GS4 оказался бензиновым вариантом электрического кроссовера – ранее на рынок вышел соплатформенный GAC Aion i60.
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