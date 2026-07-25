За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 969 подписчиков

Простой движок, платформа Тойоты: новый кроссовер за миллион

Простой движок, платформа Тойоты: новый кроссовер за миллион

В Китае дебютировала новая генерация среднеразмерного кроссовера от GAC. Интересный нюанс: новый GAC GS4 оказался бензиновым вариантом электрического кроссовера – ранее на рынок вышел соплатформенный GAC Aion i60.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии