Дугин считает либеральную элиту опасной перед возможными переговорами по Украине

АЛ

Александр Лагуткин

Прав Дугин. Именно либеральная элита, окопавшаяся на многих уровнях управления страной, делает все, чтобы Россию развалить и уничтожить. Сейчас десятками миллионов завозят в страну потенциальных боевиков ИГИЛ. Весь их табор сажают на российские пособия, т.е. на шею россиянам. Приехавшие покупают гражданство с помощью продажных чиновников. Разрешительные отделы МВД забиты очередями таких "новых граждан", которые оформляют разрешения на покупку огнестрельного оружия. На кого собрались охотиться в России эти ваххабиты, которые у себя на родине зверски вырезали больше двух сотен русскоязычных под дикие вопли про Аллаха. И Россию они считают своей землей и усиленно готовятся строить здесь свой средневековый Халифат. Запад им в этом уже помогает. Уже сейчас они воинственно навязывают россиянам свои дикие порядки. Сбиваются в этнические банды и терроризируют русских. В школах их дети не дают возможность организовать учебный процесс и сбиваясь в банды делают пребывание в школе небезопасным. Учитывая эту тенденцию, то, похоже, при преодолении критической массы, этот "троянский конь" будет использован врагами страны. Сейчас депутат Затуллин усиленно пытается протолкнуть измение название "мигранты" на "соотечественники". Тогда этой орде с враждебным менталитетом будут открыты все двери. Даже язык русский им не нужно знать. Только хотелось бы напомнить Затуллину и иже с ним, что соотечественниками мы все были в составе СССР. 35 лет, как нет СССР. Все бывшие "небратья" с радостью объявили о своей полной независимости. Более того, в многих странах русскоязычных под угрозой жизни ограбили и выдавили из своих стран. А в Таджикистане вообще зверским образом вырезали 200 тысяч русскоязычных под вопли про Аллаха. Сейчас враги России то же самое пытаются организовать и в России, используя десятки миллионов ввезенных в страну ваххабитов. У врагов России задача развалить Россию и сбежать на Запад к приготовленным там деньгам и прикупленной недвижимости? Затуллин хоть раз знакомился с данными статистики по росту тяжких преступлений от мигрантов, которых он нам навязывает в соотечественники. Он то возможно и сбежит с его возможностями и деньгами. А вот нам и нашим детям жить в той России, которую для нас пытаются организовать затуллины и пр.