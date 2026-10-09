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Задержание Звинчука, будущее СНГ. Итоги 9 октября

Задержание Звинчука, будущее СНГ. Итоги 9 октября

Президент России Владимир Путин раскрыл будущее СНГ. В Черногории задержали создателя телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука с его женой Валерией и сотрудниками .

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