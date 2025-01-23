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Сотрудников "Россети Северный Кавказ" подозревают в хищении 66 млн рублей

Сотрудников "Россети Северный Кавказ" подозревают в хищении 66 млн рублей

В Ингушетии задержаны восемь сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и "Ингушэнерго". Их подозревают в хищении более 66 миллионов рублей, выделенных на строительство подстанции.

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